"Росток-Холдинг" просит президента вмешаться в ситауцию вокруг предприятия

Иллюстративное фото (rostokholding.com)

"Росток-Холдинг" просит остановить рейдерскую атаку на их компанию

Сотрудники агропромышленной группы "Росток-Холдинг" 17 октября пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием остановить рейдерскую атаку на их компанию. Они также передали в Администрацию президента обращение к главе государства с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг холдинга, говорится в заявлении компании.

Как отмечается, еще 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга из-за решения районного суда Харьковской области, который арестовал активы холдинга и запретил собирать урожай и продавать зерно.

"Своими действиями власть должна дать четкий ответ, что она на стороне отечественного производителя", - заявил генеральный директор "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

Как сообщили в холдинге, есть риск потерять урожай на трети земель, которые обрабатывает компания в Сумской и Черниговской областях. Такая ситуация сложилась из-за того, что заблокирована работа предприятий группы. На сегодняшний день остаются несобранными почти 17 тыс. га кукурузы, 4 тыс. га сои, 1 тыс. га подсолнуха.

"Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его уборка заблокирована из-за рейдерских действий по отношению к компании. Сколько еще будет продолжаться этот произвол? Почему после Майдана, после всех обещаний власти "положить рейдеров лицом в пол" - эти рейдеры сегодня на наших полях?" - отметил глава совета директоров "Росток-Холдинг" Виктор Купавцев.

По словам руководства холдинга, гибель урожая на полях - это проблема не только для одного конкретного предприятия. Это также отсутствие поступлений в бюджет страны, это серьезные социальные последствия для Черниговской и Сумской областей.

"Дайте аграриям нормально работать - и мы наполним бюджет страны", - уверен Ласьков.

"Росток-Холдинг" - агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га земли. В группу входит пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых кампаний.