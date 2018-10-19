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"Росток-Холдинг" просить президента втрутитися в ситуацію навколо підприємства

Новини » АПК    19.10.2018 - 17:43
Ілюстративне фото (rostokholding.com)
Ілюстративне фото (rostokholding.com)

"Росток-Холдинг" просить зупинити рейдерську атаку на їх компанію

Співробітники агропромислової групи "Росток-Холдинг" 17 жовтня пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою зупинити рейдерську атаку на їх компанію. Вони також передали в Адміністрацію президента звернення до глави держави з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо холдингу, йдеться в заяві компанії.

Як зазначається, ще 8 жовтня правоохоронні органи зупинили роботу агрохолдингу через рішення районного суду Харківської області, який заарештував активи холдингу і заборонив збирати врожай і продавати зерно.

"Своїми діями влада повинна дати чітку відповідь, що вона на боці вітчизняного виробника", - заявив генеральний директор "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков.

Як повідомили в холдингу, є ризик втратити врожай на третинs земель, які обробляє компанія в Сумській і Чернігівській областях. Така ситуація склалася через те, що заблокована робота підприємств групи. На сьогоднішній день залишаються незібраними майже 17 тис. га кукурудзи, 4 тис. га сої, 1 тис. га соняшника.

"Кожен день влада говорить про підтримку вітчизняного виробника. Ми виростили врожай, але його прибирання заблокована через рейдерські дії по відношенню до компанії. Скільки ще продовжуватиметься це свавілля? Чому після Майдану, після всіх обіцянок влади "покласти рейдерів обличчям у підлогу" - ці рейдери сьогодні на наших полях?" - зазначив голова ради директорів "Росток-Холдинг" Віктор Купавцев.

За словами керівництва холдингу, загибель врожаю на полях - це проблема не тільки для одного конкретного підприємства. Це також відсутність надходжень до бюджету країни, це серйозні соціальні наслідки для Чернігівської і Сумської областей.

"Дайте аграріям нормально працювати - і ми наповнимо бюджет країни", - упевнений Ласьков.

"Росток-Холдинг" - агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, виробництві та продажі молока. Під контролем групи близько 60 тис. га землі. До групи входить п'ять тваринницьких ферм, три елеваторних комплекси та ряд торгових кампаній.

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