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Ростислав Кисиль, основатель Meest, заявил об открытии 9650 пунктов приема-выдачи посылок в Польше

НовостиНовости компаний    04.07.2018 - 13:32

Meest анонсировал открытие 9650 пунктов приема-выдачи посылок по всей Польше.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на заявление основателя группы компаний Meest Ростислава Кисиля.

Партнером украинского компании стали известная торговая сеть RUCH и национальный почтовый оператор Poczta Polska, а также сотни небольших частных розничных точек. Аналогичные пункты приема-выдачи посылок компания развивает в Украине под названием Meest Tochka.

Пункты приема-выдачи посылок обслуживают новый онлайн портал по доставке посылок из Польши в Украину - paczkadoukrainy.pl, который был запущен компанией Meest в мае. Отныне украинцы, которые находятся в Польше, быстро и легко могут отправить посылку в Украину, не выходя из дома, или воспользовавшись пунктами приема посылок Meest. Ценовая политика проекта значительно ниже предложений на рынке. Посылки в Украину доставляет собственная служба курьерской доставки Meest Express.

Это не первый успех украинской компании на европейском рынке почтовой логистики.

Напомним, с апреля 2018 Meest начал сотрудничество с крупными китайскими электронными ритейл площадками по доставке покупок в Польше и Чехии.
По словам владельца компании Meest, Ростислав Кисиль, объем поставок из Китая в Польше и Чехии, которые были доставлены в мае составил 80 000 посылок. К концу лета Meest планирует увеличить ежемесячный объем посылок в эти страны в 150 000.

Ростислав Кисиль уверен, что в ближайшей перспективах Meest займет лидерские позиции почтовой логистики в Европе. Тем не менее, основная цель Meest - весь мир.

Группа компаний Meest создана в 1989 году и ведет свою деятельность в 20 странах мира. В Украине Meest Group представлена ​​компаниями СП «Росан» - частный международный почтовый оператор, Meest Express - почтово-логистический оператор Украины, myMeest - доставка покупок в иностранных интернет магазинах, Meest Cargo - международный перевозчик габаритных грузов, Meest Tour - ведущий туристический оператор, Meest Money Transfer - международные денежные переводы и другие.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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