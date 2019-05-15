Рост валового дохода KSG Agro cтал следствием правильных приоритетов, - эксперт

Иллюстративное фото (ksgagro.com)

Валовый доход агрохолдинга KSG Agro вырос на 7%

Рост валового дохода KSG Agro cтал следствием правильно избранных приоритетов. Так прокомментировала результаты деятельности агрохолдинга в 2018 году глава группы кредитных аналитиков ООО "РА "Эксперт-Рейтинг" Наталья Шапран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По итогам 2018 г., валовый доход агрохолдинга KSG Agro вырос на 7% и составил 24,8 млн долл. (для сравнения в 2017 г. – 23,2 млн долл.).

Продажи мясной продукции компании в денежном исчислении в 2018 г. выросли на 19% по сравнению с 2017 г. и достигли 5,7 млн долл. (в 2017 г. – 4,8 млн долл.).

Наиболее значительные объемы выручки принесли продажи подсолнечника и пшеницы, которые в 2018 и в 2017 гг. выросли на 20% и 10%, составив 5,7 млн долл. и 2,6 млн долл. соответственно.

По мнению Натальи Шапран, в 2018 г. на сегмент АПК продолжал влиять целый ряд факторов, затрудняющих успешную и эффективную деятельность агрохолдингов. Среди них – отсутствие государственной стратегии развития отрасли и ветеринарного контроля, на фоне сложной эпидемиологической ситуации и отсутствия действенных мер по борьбе с контрабандным ввозом продукции животноводства. В этой ситуации улучшить свои показатели смогли только те агрохолдинги, которые правильно избрали приоритеты и смогли сфокусировать свои ресурсы на их развитии.

Комментируя рост валовой прибыли KSG Agro, Шапран отметила, что ключевым фактором роста стало увеличение продаж мясной продукции – сегмента, где агрохолдинг имеет очевидное конкурентное преимущество.

"Покупатели по достоинству оценили качество свиноводческой продукции KSG Agro, и на протяжении прошлого года спрос на нее стабильно превышал предложение. Особенно важно, что речь шла о конечном продукте, имеющем высокую добавленную стоимость", - сказала она.

Благодаря росту объемов продаж мясной продукции с 4,8 млн долл. в 2017 г. до 5,7 млн долл. в 2018 г. выросла выручка от реализации продукции и, соответственно, валовый доход.

Эксперт отметила, что ставка на выращивание культур, пользовавшихся спросом на рынке в 2018 г., доказала свою эффективность. В случае с KSG Agro – это подсолнечник и пшеница.

"Холдинг продемонстрировал эффективное использование своего земельного банка. Ставка была сделана на культуры, которые были больше всего востребованы рынком. Это привело к увеличению выручки от продаж подсолнечника и пшеницы, что также позитивно повлияло на валовый доход", - подчеркнула Шапран.

По мнению аналитика, фокусирование агрохолдинга на свиноводстве, правильная структура выращиваемых культур, снижение расходов, не связанных с бизнесом, обеспечение действенных антиэпидемиологических мер и эффективное управление привели к росту ключевого показателя – валового дохода KSG Agro.