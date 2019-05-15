Зростання валового доходу KSG Agro став наслідком правильних пріоритетів, - експерт

Ілюстративне фото (ksgagro.com)

Валовий прибуток агрохолдингу KSG Agro виріс на 7%

Зростання валового доходу KSG Agro став наслідком правильно обраних пріоритетів. Так прокоментувала результати діяльності агрохолдингу в 2018 році голова групи кредитних аналітиків ТОВ "РА "Експерт-Рейтинг" Наталія Шапран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

За підсумками 2018 р., валовий прибуток агрохолдингу KSG Agro виріс на 7% і склав 24,8 млн дол. (для порівняння в 2017 р. – 23,2 млн дол.).

Продажу м'ясної продукції компанії в грошовому обчисленні в 2018 р. зросли на 19% порівняно з 2017 р. і досягли 5,7 млн дол. (в 2017 р. – 4,8 млн дол.).

Найбільш значні обсяги виручки принесли продажу соняшнику та пшениці, які в 2018 і в 2017 рр. зросли на 20% і 10%, склавши 5,7 млн дол. і 2,6 млн дол. відповідно.

На думку Шапран, в 2018 р. на сегмент АПК продовжував впливати цілий ряд факторів, що ускладнюють успішну та ефективну діяльність агрохолдингів. Серед них – відсутність державної стратегії розвитку галузі та ветеринарного контролю, на тлі складної епідеміологічної ситуації та відсутності дієвих заходів боротьби з контрабандним ввезенням продукції тваринництва. У цій ситуації поліпшити свої показники змогли тільки ті агрохолдинги, які правильно обрали пріоритети і змогли зосередити свої ресурси на їх розвиток.

Коментуючи зростання валового прибутку KSG Agro, Шапран зазначила, що ключовим фактором зростання стало збільшення продажу м'ясної продукції – сегменту, де агрохолдинг має очевидну конкурентна перевага.

"Покупці по достоїнству оцінили якість свинарської продукції KSG Agro, і протягом минулого року попит на неї стабільно перевищував пропозицію. Особливо важливо, що мова йшла про кінцевий продукт, що має високу додану вартість", - сказала вона.

Завдяки зростанню обсягів продажу м'ясної продукції з 4,8 млн дол. у 2017 р. до 5,7 млн дол. у 2018 р. зросла виручка від реалізації продукції і, відповідно, валовий дохід.

Експерт зазначила, що ставка на вирощування культур, які користувалися попитом на ринку в 2018 р., довела свою ефективність. У випадку з KSG Agro – це соняшник, пшениця.

"Холдинг продемонстрував ефективне використання свого земельного банку. Ставка була зроблена на культури, які були найбільше затребувані ринком. Це призвело до збільшення виручки від продажу соняшнику та пшениці, що також позитивно вплинуло на валовий дохід", - підкреслила Шапран.

На думку аналітика, фокусування агрохолдингу на свинарстві, правильна структура вирощуваних культур, зниження витрат, не пов'язаних з бізнесом, забезпечення дієвих антіепідеміологіческіх заходів та ефективне управління призвели до зростання ключового показника – валового доходу KSG Agro.