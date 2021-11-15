Рост цен на бензин приостановился, автогаз дорожает

Розничные цены на бензин в Украине 15 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизтопливо подешевело, автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 18,75 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: