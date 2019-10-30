Рост тарифов на транспортировку газа негативно отразится на ГМК, - Федерация работодателей

Иллюстративное фото (Нафтогаз)

Повышение тарифа разрушит конкурентоспособность украинской промышленности, предупредили в ФРУ

Необоснованное повышение тарифа на транспортировку газа убивает конкурентоспособность украинской промышленности и приведет к негативным последствиям для горно-металлургического комплекса Украины (ГМК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федерации работодателей Украины (ФРУ).

В частности, ФРУ напомнила об общественных слушаниях ООО "Оператор ГТС Украины" относительно повышения тарифов на транспортировку газа, при условии отсутствия его транзита со стороны РФ (нулевой вариант).

"В настоящее время ООО "Оператор ГТС Украины" не имеет лицензии на проведение операций, однако платежи должны приниматься уже с декабря 2019 г. Но главное, что тариф вырастет в 3,5 раза в сравнении с действующим. Именно такой вариант тарифа будет отправлен на утверждение в НКРЭКУ. И это при том, что цена на газ в Украине - самая высокая в регионе (РФ, Беларусь, страны Восточной Европы)", - говорится в сообщении.

Федерация отмечает, что организация слушаний была проведена крайне неудовлетворительно и сомнительно совпала с трехсторонними газовыми переговорами в Брюсселе, где была совершенно противоположная позиция – подписание нового транзитного контракта и соответственно загрузки газотранспортной системы.

"ФРУ считает слушания несостоявшимися по сути, ведь в них не смогли принять участие представители Федерации и большинство отраслевых ассоциаций. Стоит отметить, что на слушания вообще не явились представители НКРЭКУ и ответственное руководство ООО "Оператор ГТС украины", а вся ответственность была переложена только на руководителя управления стратегического развития компании", - отметили в ФРУ.

Как известно, с 1 июля 2019 года функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины передано от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", учредителем которой на 100% является АО "Укртрансгаз".

"На сегодняшний день предложенный ООО "Оператор ГТС Украина" нулевой вариант развития событий, на котором базируется весь расчет тарифа транспортировки газа, прекращение со стороны РФ транзита газа через территорию Украины не имеет оснований, поскольку:

Отсутствует письменный отказ "Газпрома" и европейских потребителей от транзита газа через Украину.

По словам представителя Nord Stream-2. Мюллера, магистральный газопровод Северный поток-2 не сможет в полном объеме заменить транзит газа через газотранспортную систему Украины, поскольку потребление газа в ЕС постоянно растет. И для обеспечения энергетической безопасности Евросоюз будет заинтересован в сохранении транзита через Украину, ведь емкости для хранения газа в ЕС покрывают лишь 20% его годовой потребности.

"Таким образом, по нашему мнению, предположения, заложенные ООО "Оператор ГТС Украина" в расчет тарифа, несостоятельны и необоснованны, соответственно, не могут быть приняты во внимание и служить базой для расчета тарифа. Вместе с тем обоснование тарифа не содержит информации о том, каким образом будет разделена ГТС при ее выделении из АО "Укртрансгаз", что именно будет выведено из эксплуатации и как это повлияет на постоянные / переменные расходы. Необоснованный, по нашему мнению, рост тарифов на транспортировку газа является убийственным для конкурентоспособности украинской промышленности", - говорится в сообщении.

В ФРУ уверены, что увеличение расходов на газ для предприятий Украины в условиях ограниченного доступа к финансовым рынкам и высокой стоимости финансирования приводит к дальнейшему ухудшению финансового положения промышленников, вымыванию оборотных средств и, как следствие, сокращению объемов производства, инвестиций и занятости в базовых и смежных отраслях экономики Украины. Ведь в себестоимости ряда отраслей экономики Украины стоимость газа (и, соответственно, транспортировки в ней) составляет значительную долю, в частности, в производстве азотных удобрений, кирпича, сахара и стекла.

"Существенное увеличение тарифов негативно отразится на горно-металлургическом комплексе Украины (а это 12% ВВП Украины, 29% экспорта, более 680 тыс. занятых с учетом смежных отраслей). Поднятие тарифов естественными монополиями в газовой сфере в условиях мирового кризиса, который надвигается, грозит Украине сокращением десятков тысяч рабочих мест, недопоступлением миллиардов налогов в бюджет, а также потерей валютной выручки. Сохранение текущих тарифов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами это первый и самый очевидный шаг, который НКРЭКУ может сделать навстречу промышленности и населению Украины уже в ближайшее время", - говорится в заявлении.