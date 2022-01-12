Рост мировых цен на энергоносители: как он скажется на инфляции в Украине

Сохранение высоких цен на энергоносители в Европе и рост их в Украине повлияет на потребительские цены. Кроме того, цены на топливо повысят и для граждан.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

"Рост цен на энергоносители все равно будет неизбежно пробиваться в потребительскую инфляцию через увеличение себестоимости продукции, что уже сегодня становится заметным", - сказал он.

По его словам, конечные тарифы для потребителя рано или поздно придется повышать.

"Ведь "ковровые" субсидии в формате низкого тарифа несут в себе огромные риски для макрофинансовой стабильности", - отметил Блинов.

При росте тарифов, считает собеседник, нужно поддерживать население, но путем целевого субсидирования, исходя из критериев благосостояния и экономного расходования энергоресурсов.