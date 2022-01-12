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Рост мировых цен на энергоносители: как он скажется на инфляции в Украине

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Украина, Среда 12 января 2022 15:03
Рост мировых цен на энергоносители: как он скажется на инфляции в Украине Фото: высокие цены на топливо повлияют на инфляцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Сохранение высоких цен на энергоносители в Европе и рост их в Украине повлияет на потребительские цены. Кроме того, цены на топливо повысят и для граждан.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

"Рост цен на энергоносители все равно будет неизбежно пробиваться в потребительскую инфляцию через увеличение себестоимости продукции, что уже сегодня становится заметным", - сказал он.

По его словам, конечные тарифы для потребителя рано или поздно придется повышать.

"Ведь "ковровые" субсидии в формате низкого тарифа несут в себе огромные риски для макрофинансовой стабильности", - отметил Блинов.

При росте тарифов, считает собеседник, нужно поддерживать население, но путем целевого субсидирования, исходя из критериев благосостояния и экономного расходования энергоресурсов.

Напомним, население пока не почувствует изменений в связи с резким ростом цен на газ на мировых рынках. До 30 апреля будут действовать годовые тарифы, которые составляют около 8 гривен за кубометр. Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по 7,96 гривен за кубометр, компании под брендом "Твой Газсбыт" - 7,99 гривен.

Цены останутся стабильными благодаря тому, что государственная компания "Нафтогаз" продает оптом газ поставщикам населению газ по 7,42 гривны, который они потом продают с небольшой наценкой.

Повышение тарифов на газ практически неизбежно с 1 мая, поскольку цены на газ останутся высокими.

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