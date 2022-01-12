Зростання світових цін на енергоносії: як він позначиться на інфляції в Україні

Збереження високих цін на енергоносії в Європі та зростання їх в Україні вплине на споживчі ціни. Крім того, ціни на паливо підвищать і для громадян.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик "Альфа-Банк Україна" Олексій Блінов.

"Зростання цін на енергоносії все одно буде неминуче пробиватися в споживчу інфляцію через збільшення собівартості продукції, що вже сьогодні стає помітним", - сказав він.

За його словами, кінцеві тарифи для споживача рано чи пізно доведеться підвищувати.

"Адже" килимові "субсидії у форматі низького тарифу несуть в собі величезні ризики для макрофінансової стабільності", - зазначив Блінов.

При зростанні тарифів, вважає співрозмовник, потрібно підтримувати населення, але шляхом цільового субсидування, виходячи з критеріїв добробуту та економного витрачання енергоресурсів.