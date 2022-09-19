Рост курса доллара ускорился: сколько стоит валюта в Украине 19 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 41,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 сентября составляет 36,4607 гривен за евро (-0,0530 грн).

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Объемы международной помощи растут, хотя НБУ пока не может отказаться от эмиссии гривны для финансирования дефицита бюджета.

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