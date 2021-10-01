Рост экономики Украины ускорился: НБУ назвал причины

В августе 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 6,4% г/г. Это значительно выше, чем в июле (2,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, рекордный урожай ранних зерновых обусловил быстрый рост сельского хозяйства (25,0% г/г), что также поддержало смежные секторы (пищевую промышленность, торговлю, транспорт). Устойчивый потребительский спрос способствовал высоким темпам роста розничной торговли (9.6% г/г) и пассажирооборота.

Кроме того, оживленный инвестиционный спрос поддержал возобновление роста в строительстве (на 10% г/г) и отдельные отрасли промышленности, в частности машиностроения.

"Однако в целом рост промышленности был незначительным (на 0,6% г/г) из-за усиления конкуренции для продукции ГМК на внешних рынках. Сокращение транзита газа и исчерпание статистического эффекта базы сравнения также сдерживали улучшение показателей экономической активности", - говорится в документе.

По данным НБУ индекс производства базовых отраслей в сентябре 2020 года упал на 1,4%.