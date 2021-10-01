ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Рост экономики Украины ускорился: НБУ назвал причины

Новина українською →
Украина, Пятница 01 октября 2021 11:03
Рост экономики Украины ускорился: НБУ назвал причины Фото: экономика Украины восстанавливается ускоренными темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 6,4% г/г. Это значительно выше, чем в июле (2,3%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, рекордный урожай ранних зерновых обусловил быстрый рост сельского хозяйства (25,0% г/г), что также поддержало смежные секторы (пищевую промышленность, торговлю, транспорт). Устойчивый потребительский спрос способствовал высоким темпам роста розничной торговли (9.6% г/г) и пассажирооборота.

Кроме того, оживленный инвестиционный спрос поддержал возобновление роста в строительстве (на 10% г/г) и отдельные отрасли промышленности, в частности машиностроения.

"Однако в целом рост промышленности был незначительным (на 0,6% г/г) из-за усиления конкуренции для продукции ГМК на внешних рынках. Сокращение транзита газа и исчерпание статистического эффекта базы сравнения также сдерживали улучшение показателей экономической активности", - говорится в документе.

По данным НБУ индекс производства базовых отраслей в сентябре 2020 года упал на 1,4%.

Рост экономики Украины ускорился: НБУ назвал причины

Напомним, в июле НБУ сохранил прогноз восстановление экономики Украины после кризиса. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины Национальный банк Украины
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных