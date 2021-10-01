ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:03
Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини Фото: економіка України відновлюється прискореними темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) зріс на 6,4% р/р. Це значно вище, ніж у липні (2,3%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).

Як зазначається в огляді, рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання сільського господарства (25,0% р/р), що також підтримало суміжні сектори (харчову промисловість, торгівлю, транспорт). Сталий споживчий попит сприяв високим темпам зростання роздрібної торгівлі (9.6% р/р) та пасажирообороту.

Крім того, жвавий інвестиційний попит підтримав відновлення зростання у будівництві (на 10% р/р) та окремі галузі промисловості, зокрема машинобудування.

"Проте загалом зростання промисловості було незначним (на 0,6% р/р) через посилення конкуренції для продукції ГМК на зовнішніх ринках. Скорочення транзиту газу та вичерпання статистичного ефекту бази порівняння також стримували поліпшення показників економічної активності", - йдеться в документі.

За даними НБУ Індекс виробництва базових галузей у вересні 2020 року впав на 1,4%.

Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

Нагадаємо, у липні НБУ зберіг прогноз відновлення економіки України після кризи. Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України Національний банк України
NEWS
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
Оператор ГТС зробив заяву через початок постачання газу РФ до Угорщини в обхід України
DAILY
Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених