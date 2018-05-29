Рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил около 23%, - Порошенко

Президенты обеих стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил около 23%. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Могу сказать, что мы неплохо поработали и в экономике. В прошлом году огромный рост двусторонней торговли. Она выросла почти на 23%", - сообщил Порошенко.

Главы государств обсудили вопросы экономического сотрудничества двух государств.

"Сегодня с официальным визитом в Украину Президент Германии, в последующие дни у нас будет Министр иностранных дел. И я думаю, что это очень хорошо характеризует очень позитивный характер отношений между Украиной и Германией", - отметил Порошенко.

По его мнению, такие показатели свидетельствуют о полном введении Соглашения об ассоциации с ЕС и о стабильно росте торговых отношений между двумя странами.

"Это является одним из рекордных показателей среди многих стран. И думаю, что это является результатом полного введения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Когда и украинские и немецкие товаропроизводители имеют беспрепятственный доступ к рынкам. И это ведет к существенному росту объемов взаимной торговли, которая, как мне доложил первый вице-премьер украинского правительства, достигает уже 8 млрд евро. Думаю, что это очень обнадеживающая цифра", - отметил глава украинского государства.

По словам президента Украины, интенсивность контактов, которые произошли за последние дни, подчеркивает уникальность характера украинско-германских отношений.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пребывает в Украине с официальным визитом, который продлится и 30 мая.