Зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною становив близько 23%, - Порошенко

Президенти обох країн обговорили торгово-економічне співробітництво

Зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною становив близько 23%. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером в Києві, передає прес-служба глави держави.

"Можу сказати, що ми непогано попрацювали і в економіці. У минулому році величезний зростання двосторонньої торгівлі. Вона зросла майже на 23%", - повідомив Порошенко.

Глави держав обговорили питання економічного співробітництва двох держав.

"Сьогодні з офіційним візитом в Україну Президент Німеччини, в наступні дні у нас буде Міністр закордонних справ. І я думаю, що це дуже добре характеризує дуже позитивний характер відносин між Україною та Німеччиною", - зазначив Порошенко.

На його думку, такі показники свідчать про повне запровадження Угоди про асоціацію з ЄС і про стабільно зростання торговельних відносин між двома країнами.

"Це є одним з рекордних показників серед багатьох країн. І думаю, що це є результатом повного введення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Коли і українські і німецькі товаровиробники мають безперешкодний доступ до ринків. І це веде до істотного зростання обсягів взаємної торгівлі, яка, як мені доповів перший віце-прем'єр українського уряду, досягає вже 8 млрд євро. Думаю, що це дуже обнадійлива цифра", - зазначив глава української держави.

За словами президента України, інтенсивність контактів, які відбулися за останні дні, підкреслює унікальність характеру українсько-німецьких відносин.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер перебуває в Україні з офіційним візитом, який триватиме і 30 травня.