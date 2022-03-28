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Россию ждет существенный ответ в случае применения химоружия в Украине, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден, выступая на брифинге для журналистов, заявил, что возможное применение Россией химоружия в Украине вызвало бы существенный ответ со стороны Вашингтона. Он не стал уточнять, какая именно будет реакция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Услышав это, сотрудник СМИ попросил Байдена уточнить, что именно это означает.

"Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы", - ответил ему американский лидер.

По его словам, он не разглашает подробности, - иначе Россия поймет, "каким будет ответ".

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Джозеф Байден