Россию ждет существенный ответ в случае применения химоружия в Украине, - Байден

Президент США Джо Байден, выступая на брифинге для журналистов, заявил, что возможное применение Россией химоружия в Украине вызвало бы существенный ответ со стороны Вашингтона. Он не стал уточнять, какая именно будет реакция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Услышав это, сотрудник СМИ попросил Байдена уточнить, что именно это означает.
"Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы", - ответил ему американский лидер.
По его словам, он не разглашает подробности, - иначе Россия поймет, "каким будет ответ".
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