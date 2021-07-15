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В Россию из Украины пытались вывезти запчасти для военной авиации

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Харьковская область, Четверг 15 июля 2021 13:56
В Россию из Украины пытались вывезти запчасти для военной авиации Фото: в Россию из Украины пытались вывезти запчасти для военной авиации (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители заблокировали попытку вывоза из Украины в Россию запчастей к штурмовой авиации. У злоумышленников при задержании было обнаружено "груз" с комплектующими к ударному вертолету Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации",- говорится в сообщении.

Известно, что силовики задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

По информации правоохранителей, изъятые материалы были направлены на экспертизу.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: обнаруженные правоохранителями комплектующие к ударному вертолету Ми-24 (ssu.gov.ua)

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