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В Росію з України намагалися вивезти запчастини для військової авіації

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Харківська область, Четвер 15 липня 2021 13:56
В Росію з України намагалися вивезти запчастини для військової авіації Фото: в Росію з України намагалися вивезти запчастини для військової авіації (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці заблокували спробу вивезення з України в Росію запчастин до штурмової авіації. У зловмисників під час затримання було виявлено "вантаж" із комплектуючими до ударного гелікоптера Мі-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Співробітники СБУ заблокували канал нелегального переміщення за кордон товарів, що підлягають державному експортному контролю. Зловмисники намагалися переправити до РФ комплектуючі до штурмової авіації", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що силовики затримали контрабандистів на території Харківської області за декілька метрів від державного кордону.

За інформацією правоохоронців, вилучені матеріали було направлено на експертизу.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: виявлені правоохоронцями комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 (ssu.gov.ua)

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