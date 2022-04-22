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Россию покинул крупнейший в мире производитель подшипников SKF

Фото: Россию покинул крупнейший в мире производитель подшипников SKF (wikipedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Компания SKF, крупнейший в мире производитель подшипников родом из Швеции, объявил о полном выходе из России, где она имеет завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В SKF заявили, что "российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции как в Украине, так и в России. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку не существует основы и стабильности для нашего бизнеса".

Ранее компания остановила свой завод в РФ и прекратила экспорт в страну.

"Теперь мы решили прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России. Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег", – говорится в заявлении.

Подшипники компании поставляются на заводы КАМАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в частности тех, что перевозят вражескую технику к украинской границе.

Из-за выхода компания спишет 500 млн шведских крон (более 50 млн долларов) активов во втором квартале. Продажи в России составляли около 2% от общего оборота группы в 2021 году.

На днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о решении международной платежной системы UnionPay не сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции Запада.

А Сейм Латвии в четверг, 21 апреля, официально признал войну России против Украины геноцидом. Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз ужесточить санкции против РФ.

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