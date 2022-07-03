Россию подозревают в повреждении подводных кабелей в Норвегии - СМИ
Российские рыбацкие корабли могли повредить важные подводные кабели на севере Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование норвежского издания NRK.
Первый случай повреждения произошел еще 3 апреля 2021 года. Тогда исчезло около 4 километров кабеля, которым передавались данные для научных исследований. Также его использовали для сбора информации для военных. Через полгода оторванный фрагмент кабеля нашли.
Уже 7 января 2022 года возникли проблемы на другом участке. Специалисты заметили, что исчез сигнал на одном из двух кабелей, который обеспечивает связь архипелага Шпицберген с материком.
Журналисты считают, что к обоим случаям могут быть причастны российские рыболовецкие корабли, которые проходили рядом.
Какие есть доказательства причастности России?
Данные из системы автоматической идентификации судов (AIS) говорят о том, что 3 апреля прошлого года в районе места исчезновения норвежского кабеля проходили только российские корабли. Судно "Саам" несколько раз пересекло район исчезновения.
Компания в комментарии заявила, что знала о кабеле, но не думала, что суда могут его зацепить. Представитель отметил, что в тот день там работали еще три российских корабля.
Показательно, что 7 января, когда произошло второе повреждение у Шпицбергена, там находились те же самые суда РФ - "Севрыба", "Ягры" и "Витус Беринг", а также "Мелькарт 5", который прошел над кабелем аж 20 раз.
Компании-представители заявили, что не знали о повреждениях и не заметили ничего странного из своего оборудования.
Напомним, что Норвегия из-за санкций отказалась пропускать российский груз на архипелаг Шпицберген.
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