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Россию подозревают в повреждении подводных кабелей в Норвегии - СМИ

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Осло, Воскресенье 03 июля 2022 17:47
Россию подозревают в повреждении подводных кабелей в Норвегии - СМИ Фото: в Норвегии подозревают РФ в повреждении важного кабеля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские рыбацкие корабли могли повредить важные подводные кабели на севере Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование норвежского издания NRK.

Первый случай повреждения произошел еще 3 апреля 2021 года. Тогда исчезло около 4 километров кабеля, которым передавались данные для научных исследований. Также его использовали для сбора информации для военных. Через полгода оторванный фрагмент кабеля нашли.

Уже 7 января 2022 года возникли проблемы на другом участке. Специалисты заметили, что исчез сигнал на одном из двух кабелей, который обеспечивает связь архипелага Шпицберген с материком.

Журналисты считают, что к обоим случаям могут быть причастны российские рыболовецкие корабли, которые проходили рядом.

Какие есть доказательства причастности России?

Данные из системы автоматической идентификации судов (AIS) говорят о том, что 3 апреля прошлого года в районе места исчезновения норвежского кабеля проходили только российские корабли. Судно "Саам" несколько раз пересекло район исчезновения.

Компания в комментарии заявила, что знала о кабеле, но не думала, что суда могут его зацепить. Представитель отметил, что в тот день там работали еще три российских корабля.

Россию подозревают в повреждении подводных кабелей в Норвегии - СМИ

Показательно, что 7 января, когда произошло второе повреждение у Шпицбергена, там находились те же самые суда РФ - "Севрыба", "Ягры" и "Витус Беринг", а также "Мелькарт 5", который прошел над кабелем аж 20 раз.

Компании-представители заявили, что не знали о повреждениях и не заметили ничего странного из своего оборудования.

Напомним, что Норвегия из-за санкций отказалась пропускать российский груз на архипелаг Шпицберген.

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