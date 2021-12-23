Россию нельзя победить, только развалить изнутри: Путин сделал заявление
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что РФ нельзя победить. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.
По его словам, это было сделано в период Первой мировой войны и когда развалился Советский Союз.
"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри", - заявил Путин.
По его словам, это сделали те, "кто обслуживали другие, чужие интересы. Не связанные с интересами русского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня".