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Россию нельзя победить, только развалить изнутри: Путин сделал заявление

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Москва, Четверг 23 декабря 2021 12:08
Россию нельзя победить, только развалить изнутри: Путин сделал заявление Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что РФ нельзя победить. По его словам, эту страну можно только развалить изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.

По его словам, это было сделано в период Первой мировой войны и когда развалился Советский Союз.

"Хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри", - заявил Путин.

По его словам, это сделали те, "кто обслуживали другие, чужие интересы. Не связанные с интересами русского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня".

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