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Росію не можна перемогти, тільки розвалити зсередини: Путін зробив заяву

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 12:08
Росію не можна перемогти, тільки розвалити зсередини: Путін зробив заяву Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що РФ не можна перемогти. За його словами, цю країну можна тільки розвалити зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

За його словами, це було зроблено в період Першої світової війни і коли розвалився Радянський Союз.

"Хочу нагадати те, про що говорили наші опоненти протягом століть: Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини. Що благополучно було зроблено в період Першої світової війни, точніше, за її результатами, і в 90-ті роки, коли розвалювали Радянський Союз. Зсередини", - заявив Путін.

За його словами, це зробили ті, "хто обслуговували інші, чужі інтереси. Не пов'язані з інтересами російського та інших народів Російської імперії та Радянського Союзу, Російської Федерації сьогодні".

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Володимир Путін Російська Федерація
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