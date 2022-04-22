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Россию изгнали из Организации американских государств. Она была там наблюдателем

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил коллег из Гватемалы и Антигуа и Барбуды за инициативу по лишению России статуса наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Совет ОАГ приостановил статус наблюдателя для РФ. Проект решения, инициированный Гватемалой и Антигуа и Барбудой, поддержали 25 государств, 8 – воздержались. Ни один из членов организации не проголосовал "против".

"Благодарен министрам иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресу и Антигуа и Барбуды Э. П. Чету Грину за инициирование исторического шага ОАГ приостановить статус постоянного наблюдателя России. Критически важно, чтобы государства Западного полушария были солидарны с Украиной", – написал Кулеба.

Организация американских государств таким решением отреагировала на развязывание РФ войны против Украины. Пересмотр статуса в организации возможен только после вывода российских войск. Кроме того, ОАГ предложила приостановить статус постоянного члена Совбеза ООН для России.

Напомним, что генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным в Москве 26 апреля.

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