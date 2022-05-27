UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию и Беларусь отстранили от хоккейного ЧМ-2023

Фото: "Нокиа Арена" примет ЧМ-2023 вместо Санкт-Петербурга (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Белорусская и российская хоккейные сборные не будут участвовать в чемпионате мира-2023. Ранее их лишили права выступить на планетарном первенстве этого года.

Об этом заявила Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Функционеры не допустили сборные России и Беларуси к ЧМ-2023. ИИХФ продолжила изоляцию обеих стран из-за развязывания войны против Украины. Предыдущим решением организация отстранила российскую и белорусскую сборные до сентября.

Кроме того, ИИХФ решила отдать право проведения чемпионата мира-2023 латвийской Риге и финскому Тампере. Ранее турнир собирался принять Санкт-Петербург. Также у России отобрали молодежный ЧМ-2023, который зимой должен был состояться в Новосибирске и Омске.

В свою очередь сборная Украины выступит на чемпионате мира в Дивизионе IB. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Японии, Эстонии, Китая, Сербии и Нидерландов.

Напомним, что киевский "Сокол" признан чемпионом Украины сезона 2021/22.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхоккейСанкции против России