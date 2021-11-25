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На российской шахте произошел взрыв: погибли 11 человек, более 45 пострадавших

Автор: Мария Кучерявец

В России на угольной шахте "Листяжная" в городе Белове в Кемеровской области произошло задымление. Предварительной причиной которого мог стать взрыв, что повлек к гибели по меньшей мере 11 человек и более 45 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Так, изначально сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли, которая распространилась по вентиляции всей шахтой. Однако впоследствии стало известно о взрыве.

"В вентиляционном штреке на глубине 250 м раздался взрыв. За ним был пожар", - говорится в сообщении.

При этом пока причины взрыва пока не называют. По информации российского МЧС, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что на поверхность вывели 237 человек. Место нахождения 49 горняков было установлено, однако связи с ними нет.

Спасатели осуществляют поиски, но, как отмечается, этому мешает сильное задымление в шахте.

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Российская ФедерацияВзрыв