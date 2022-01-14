Российской армии не хватит грузовиков, чтобы быстро захватить Украину, - Forbes

Как рассказал изданию подполковник армии США Алекс Вершинин, российская армия испытывает недостаток в грузовиках для транспортировки на расстояние до 145 километров. Поэтому переброска военных в России преимущественно осуществляется железнодорожным транспортом.

При этом, отметил Вершинин, железнодорожные станции находятся далеко от линии фронта. Поэтому нужны грузовики, которых у российской армии не хватает.

По его словам, российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения (МТО). Каждая из них в своем составе имеет около 400 грузовиков. Даже если мобилизовать все подразделения МТО Вооруженных сил России, то машин все равно не хватит.

В качестве примера Вершинин привел обеспечение боеприпасами систем залпового огня. Он отметил, что одно военное соединение может располагать от 56 до 90 установок РСЗО. Только для одного залпа установки потребуется грузовик со снарядами. То есть, если одно соединение решит совершить один залп ему потребуется от 56 до 90 машин одновременно.

Эксперт предполагает, что российское командование может решить доставлять снаряжение и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом. Однако, по его мнению, этого также будет недостаточно.

В конце авторы статьи подчеркивают, что командованию Вооруженных сил Украины следует учесть этот недостаток в логистике российской армии. В случае вторжения России они рекомендуют украинским военным рассматривать такие "скучные", по их словам, цели, как грузовики россиян.