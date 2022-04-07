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Из-за российской агрессии в Украине погибли 167 детей

Фото: в Украине погибли 167 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала российской военной агрессии на территории Украины пострадали по меньшей мере 464 ребенка. Из них 167 детей погибли, 297 несовершеннолетних получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской - 86, Донецкой - 81, Харьковской - 73, Черниговской - 50, Николаевский - 39, Луганской - 32, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и столице - 16.

Кроме того, с начала войны повреждено 928 учебных заведений, из них 84 - разрушено полностью.

Однако отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку проводить подсчеты на временно оккупированных населенных пунктах и территориях, где идут активные боевые действия, пока что невозможно.

Напомним, российские военные обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.

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