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В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация: что произошло

Автор: Анастасия Рокитна

На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле "Звезда". Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса.

В модуле "Звезда" сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов, сообщают в Роскосмосе.

Однако, космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари, сообщает "РИА Новости".

Приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле "Звезда", а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.

В Роскосмосе утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме.

Напомним, в российском модуле МКС нашли новые трещины.

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Российская Федерация