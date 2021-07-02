В российском Ижевске произошел выброс хлора. Объявлена эвакуация района

В российском городе Ижевск вечером 2 июля произошел выброс хлора на станции подъема воды. Жителей городка Металлургов призвали срочно покинуть его территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России .

Пары хлора опасны для человека, поскольку сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений.

В то же время российское агентство ТАСС сообщило, что на окраине Ижевска установлена водяная завеса против выброса хлора. По предварительным данным, угрозы жилому сектору города нет.

Уже известно, что со станции подъема воды "Ижводоканала" было выброшено около 800 килограммов хлора.