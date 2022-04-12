В российском Белгороде объявили набор добровольцев в народные дружины: будут помогать полиции

Власти российского Белгорода объявили о наборе добровольцев в народные дружины. В их задачи будет входить помощь правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление мэрии Белгорода.

Поясняется, что в обязанности народных дружин будет входить круглосуточное патрулирование улиц города, а также помощь полиции. Вступить в ряды дружины могут лица старше 18-ти лет, не имеющие судимости и медицинских показаний. Среди документов, которые необходимо предоставить, справка от психиатра.

"Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину", - говорится в объявлении.

Напомним, сегодня в российском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожного полотна в Щебекинском районе.

Отметим, ранее украинская разведка сообщила о подготовке россиян к партизанской войне на территории своей страны.

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