В российском Белгороде объявили набор добровольцев в народные дружины: будут помогать полиции

Власти российского Белгорода объявили о наборе добровольцев в народные дружины. В их задачи будет входить помощь правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление мэрии Белгорода.
"Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину", - говорится в объявлении.
Поясняется, что в обязанности народных дружин будет входить круглосуточное патрулирование улиц города, а также помощь полиции. Вступить в ряды дружины могут лица старше 18-ти лет, не имеющие судимости и медицинских показаний. Среди документов, которые необходимо предоставить, справка от психиатра.
Напомним, сегодня в российском Белгороде сообщили о повреждении железнодорожного полотна в Щебекинском районе.
Отметим, ранее украинская разведка сообщила о подготовке россиян к партизанской войне на территории своей страны.
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