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Из российского плена освободили глав двух общин Запорожской области

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Запорожская область, Понедельник 25 апреля 2022 15:14
Из российского плена освободили глав двух общин Запорожской области Фото: из плена освободили глав двух общин Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из российского плена освободили двух глав территориальных общин Запорожской области. Оккупанты удерживают еще восемь украинских мэров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что домой вернулся председатель Новоуспеновского сельского совета Иван Сеник. Он был захвачен 13 апреля за проукраинскую позицию.

Также оккупанты удерживали председателя Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева. Российские военные похитили его с рабочего места 17 апреля после того, как он отклонил ультиматум оккупантов относительно сотрудничества.

Напомним, по предварительным данным, Россия принудительно вывезла из Украины почти 6 тысяч граждан, не считая депортированных жителей Мариуполя.

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