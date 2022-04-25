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З російського полону звільнили голів двох громад Запорізької області

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Запорізька область, Понеділок 25 квітня 2022 15:14
З російського полону звільнили голів двох громад Запорізької області Фото: з полону звільнили голів двох громад Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З російського полону звільнили двох голів територіальних громад Запорізької області. Окупанти утримують ще вісім українських мерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що додому повернувся голова Новоуспенівської сільської ради Іван Сеник. Він був захоплений 13 квітня за проукраїнську позицію.

Також окупанти утримували голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва. Російську військові викрали його з робочого місця 17 квітня після того, як він відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.

Нагадаємо, за попередніми даними, Росія примусово вивезла з України майже 6 тисяч громадян, не враховуючи депортованих жителів Маріуполя.

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