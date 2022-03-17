Российское вторжение в Украину застопорилось на всех фронтах, - Минобороны Британии

Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Отпор украинских войск остается стойким и хорошо скоординированным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, в последние дни российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери".
"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", - добавили в Минобороны Великобритании.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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