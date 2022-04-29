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Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе

Фото: война России против Украины замедлила экономический рост в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономический рост еврозоны в первые три месяца 2022 года был медленнее, чем ожидалось. Война России против Украины, начавшаяся 24 февраля, ударила по экономической активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт в 19 странах, использующих евро, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении.

Европейская комиссия непосредственно перед вторжением России прогнозировала, что рост составит 0,3% в квартальном исчислении. Поэтому предварительные данные Евростата говорят, что война и связанные с ней скачки цен на сырьевые товары сократили рост на 0,1 п.п.

Евростат сообщил, что экономика Италии сократилась на 0,2% в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что сделало бы ее крупнейшей жертвой конфликта в еврозоне. В феврале комиссия прогнозировала рост Италии на 0,3%.

По данным Евростата, Германия, в которой Еврокомиссия ожидала роста на 0,4% в первом квартале, выросла всего на 0,2%, а во Франции, по данным Евростата, не было зафиксировано роста по сравнению с февральским прогнозом Комиссии о росте на 0,1%.

Ранее МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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