Российское вторжение приблизило 70 миллионов человек к смерти от голода, - ООН

"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", - заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл.

Острая нехватка продовольствия наблюдается в 82 странах мира, а одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире стало полномасштабное российское вторжение в Украину.

"Из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизилось 345 миллионов человек, из них 70 миллионов - вторжение в Украину", - заявил Бизл.

По его словам, это привело к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения. Также, несмотря на разблокировку транспортировки украинского зерна из трех черноморских портов, заблокированных Россией и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, существуют риски "многочисленных голодоморов".

"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - заявил он.