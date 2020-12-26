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Российское судно покинуло строительство "Северного потока-2" и возвращается в порт

Автор: Роман Тверденко

Российское судно "Фортуна", с помощью которого прокладывают трубы, покинуло строительство газопровода "Северный поток-2" и возвращается в немецкий порт Висмар. Причины возвращения корабля на стоянку неизвестны.

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Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Судно находилось в немецком порту с конца сентября, а в начале декабря отправилось в воды Германии на стройку "Северного потока-2", где 11 декабря возобновились работы.

Утром 26 декабря судно покинуло стройку и сейчас идет в сторону Висмара.

По плану корабль должен был участвовать в прокладке 2,6 километра каждой из нитей трубопровода на глубину 30 метров.

На этой неделе сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода.

Напомним, в начале декабря Россия возобновила строительство "Северного потока-2", которое было остановлено из-за американских санкций. Иностранная компания, которая прокладывала трубопровод, из-за санкций отказалась продолжать работу.

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