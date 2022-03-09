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Российский захватчик сжег свой БТР, а затем сдался с оружием и даже формой (видео)

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Среда 09 марта 2022 14:34
Российский захватчик сжег свой БТР, а затем сдался с оружием и даже формой (видео) Скриншот видео: пленный военный РФ
Автор: Светлана Мащенко

Российский захватчик, старший лейтенант Никаноров Фома Александрович, рассказал о том, как он с другими оккупантами был брошен на произвол судьбы командирами. После чего они бродили по украинским лесам, пока не сдались в плен местным охотникам и терробороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

На допросе он сидит в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы, потому что сдал не только оружие, но и форму, а перед тем сам сжег свой БТР.

Фома говорит, что им обещали 3-4 дня победный "марш" и теплую встречу местного населения в городе Бобровица Черниговской области.

"Интересно, как будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет ли, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и погубил парадную форму, в которой планировал пройтись торжественным шествием по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха?" - подписано видео от СБУ

Ранее Алексей Арестович заявил, что враг пытается перегруппировываться, но ему это не удается.

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