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Російський літак зайшов у повітряний простір над Донбасом

Київ, Субота 11 липня 2020 11:12
Російський літак зайшов у повітряний простір над Донбасом
Фото: літак "Уральських авіаліній" (ato.ru)
Автор: Максим Зайченко

Це був Airbus A319-112 компанії "Уральські авіалінії"

У п'ятницю, 10 липня, російський пасажирський літак, який здійснював внутрішній рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, зайшов у повітряний простір України. Мова йде про рейс U6346 (SVR346)

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Так, літак летів через територію ОРДЛО, Луганської та Харківської областей. Потім борт увійшов у російський повітряний простір.

Як показує схема прольоту, поблизу Ростова-на-Дону борт то повертає на захід і рухається через Україну, де в районі тимчасово окупованих російськими військами міст Брянка та Кадіївка вирівнює курс і далі вже рухається на північ.

Російський літак зайшов у повітряний простір над ДонбасомФото: політ російського літака за рейсом Анапа - Санкт-Петербург (flightradar24.com)

За даними сервісу, це був Airbus A319-112 компанії "Уральські авіалінії", зареєстрованої в Єкатеринбурзі.

Зазначимо, прольоти території України для російських літаків заборонені, а рейси через зону бойових дій на Донбасі не здійснює жоден перевізник світу.

РБК-Україна намагалося з'ясувати, чи були надані відповідні дозволи на політ українською владою, але на момент публікації в Міністерстві оборони та ДП "Украерорух" не виходили на зв'язок. У Державній прикордонній службі повідомили, що такі випадки не входять в зону відповідальності відомства.

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