Це вже вдруге у цьому році

Літак, що належить російському Міністерству внутрішніх справ (МВС), в середу вдень порушив повітряний простір Естонії. Про це BNS повідомила прес-служба Головного штабу Сил оборони Естонії, інформує Postimees.

Так, повідомляється, що за інформацією штабу, літак Ту-154М російського МВС в середу вдень увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо.

Як зазначається, це вже вдруге у цьому році російський літак порушив повітряний простір Естонії.

Транспондер літака був включений. До моменту порушення естонського повітряного кордону екіпаж літака не надав естонській стороні польотний план. Естонські авіадиспетчери не мали радіоконтакту з бортом російського літака.

Так, Міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало посла Російської Федерації в Таллінні і вручило йому відповідну ноту.

Нагадаємо, раніше 15 лютого 2018 року командування Повітряних сил України заявило, що літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України.