Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Російський літак порушив повітряний простір Естонії

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 20:25
Фото: естонський прапор (flickr.com/mammu-k)
Фото: естонський прапор (flickr.com/mammu-k)

Це вже вдруге у цьому році

Літак, що належить російському Міністерству внутрішніх справ (МВС), в середу вдень порушив повітряний простір Естонії. Про це BNS повідомила прес-служба Головного штабу Сил оборони Естонії, інформує Postimees.

Так, повідомляється, що за інформацією штабу, літак Ту-154М російського МВС в середу вдень увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо.

Як зазначається, це вже вдруге у цьому році російський літак порушив повітряний простір Естонії.

Транспондер літака був включений. До моменту порушення естонського повітряного кордону екіпаж літака не надав естонській стороні польотний план. Естонські авіадиспетчери не мали радіоконтакту з бортом російського літака.

Так, Міністерство закордонних справ Естонії в середу викликало посла Російської Федерації в Таллінні і вручило йому відповідну ноту.

Нагадаємо, раніше 15 лютого 2018 року командування Повітряних сил України заявило, що літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України.

Держдеп США закликав Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на Донбасі У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії
Теги публікації: Російська Федерація, Эстония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся