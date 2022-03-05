Российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку
Российский правительственный самолет Ил-96 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга. Борт госавиакомпании "Россия" используют высокопоставленные российские чиновники.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко,
По словам Геращенко, о цели полета российского самолета на данный момент ничего неизвестно.Он отмечает, что, возможно, представители России летят на переговоры с США для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
Самолет вылетел в 09:41 по московскому времени.
В МИД России решили прокомментировать данную ситуацию. В ведомстве отметили, что воздушное судно "летит за российскими дипломатами".
Фото: скрин из портала Flightradar24
Напомним, страны мира одна за одной заявляют о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. Украэрорух ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора.
Отметим, ранее мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов из-за санкций и авиаблокады.