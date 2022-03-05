ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку

Новина українською →
Украина , Суббота 05 марта 2022 13:50
Российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку Фото: российский самолет Ил-96 вылетел из России в Америку (pikabu ru)
Автор: Каролина Гайдук

Российский правительственный самолет Ил-96 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга. Борт госавиакомпании "Россия" используют высокопоставленные российские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко,

По словам Геращенко, о цели полета российского самолета на данный момент ничего неизвестно.Он отмечает, что, возможно, представители России летят на переговоры с США для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Самолет вылетел в 09:41 по московскому времени.

В МИД России решили прокомментировать данную ситуацию. В ведомстве отметили, что воздушное судно "летит за российскими дипломатами".

Фото: скрин из портала Flightradar24

Напомним, страны мира одна за одной заявляют о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. Украэрорух ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора.

Отметим, ранее мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов из-за санкций и авиаблокады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина