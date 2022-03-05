Російський літак Іл-96 вилетів з Росії до Америки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка,

За словами Геращенко, про мету польоту російського літака на даний момент нічого невідомо. Він зазначає, що, можливо, представники Росії летять на переговори з США для того, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Літак вилетів о 09:41 за московським часом.

У МЗС Росії вирішили прокоментувати цю ситуацію. У відомстві зазначили, що повітряне судно "летить за російськими дипломатами".

Фото: скрін з порталу Flightradar24