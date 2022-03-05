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Російський літак Іл-96 вилетів з Росії до Америки

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Україна , Субота 05 березня 2022 13:50
Російський літак Іл-96 вилетів з Росії до Америки Фото: російський літак Іл-96 вилетів з Росії в Америку (pikabu ru)
Автор: Кароліна Гайдук

Російський урядовий літак Іл - 96 вилетів до Вашингтона з Санкт-Петербурга. Борт державіакомпанії "Росія" використовують високопоставлені російські чиновники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка,

За словами Геращенко, про мету польоту російського літака на даний момент нічого невідомо. Він зазначає, що, можливо, представники Росії летять на переговори з США для того, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Літак вилетів о 09:41 за московським часом.

У МЗС Росії вирішили прокоментувати цю ситуацію. У відомстві зазначили, що повітряне судно "летить за російськими дипломатами".

Фото: скрін з порталу Flightradar24

Нагадавши, країни світу одна за однією заявляють про заборону польотів російської авіації у своєму повітряному просторі. Украерорух веде консультації щодо закриття всього повітряного простору ЄС для літаків країни-агресора.

Зазначимо, раніше ми писали, які проблеми виникають у російських туристів з-за санкцій і авиаблокады.

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