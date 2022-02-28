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Российский миллиардер Тиньков высказался против войны с Украиной

Автор: Александр Белоус

Бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков выступил против войны с Украиной. Считает, что гибель людей - это недопустимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тинькова в Instagram.

"Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" - написал он.

Ранее два российских миллиардера - Михаил Фридман (группа Альфа) и Олег Дерибаска (Русал) выступили против войны России с Украиной и призвали к миру.

Глава инвестиционной компании LetterOne Михаил Фридман, который является уроженцем Львова, обратился с письмом к сотрудникам компании со словами: "Я убежден, что война никогда не может быть решением".

Кроме того, высказался против войны и Олег Дерипаска, близкий к президенту Путину российский бизнесмен. "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее", - написал он.

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