Российский миллиардер Тиньков высказался против войны с Украиной

"Сейчас в Украине погибают невинные люди каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" - написал он.

Ранее два российских миллиардера - Михаил Фридман (группа Альфа) и Олег Дерибаска (Русал) выступили против войны России с Украиной и призвали к миру.

Глава инвестиционной компании LetterOne Михаил Фридман, который является уроженцем Львова, обратился с письмом к сотрудникам компании со словами: "Я убежден, что война никогда не может быть решением".

Кроме того, высказался против войны и Олег Дерипаска, близкий к президенту Путину российский бизнесмен. "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее", - написал он.