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Российский газ продолжает поступать в Европу, несмотря на требование Путина платить в рублях

Фото: газ из России идет в Европу, несмотря на требование Путины платить в рублях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В пятницу, 1 апреля, российский газ по-прежнему поступает в Европу, несмотря на крайний срок, установленный Владимиром Путиным. В Кремле угрожают прекратить поставки, если потребители не начнут платить в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Путин подписал указ, устанавливающий в пятницу крайний срок для покупателей из "недружественных" стран, чтобы платить за газ в рублях или быть отключенным от газа. Это требование западные потребители отвергли как попытку переписать контракты, предусматривающие оплату в евро. Германия, крупнейший покупатель, назвала это "шантажом" и на этой неделе предупредила о потенциальной чрезвычайной ситуации, если поставки будут сокращены.

Но в пятницу не было никаких признаков немедленного прекращения. Потоки оставались стабильными по двум из трех магистральных трубопроводов, доставляющих российский газ в Европу - "Северный поток-1" через Балтийское море и в Словакию через Украину.

Потоки по другому основному маршруту, трубопроводу Ямал-Европа через Белоруссию, изменили направление, теперь газ идет из Германии в Польшу, но это случается время от времени и не обязательно указывает на новую политику.

"Газпром" заявил, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину в соответствии с запросами потребителей, при этом запросы в пятницу составили 108,4 млн кубометров, что лишь незначительно меньше, чем 109,5 млн кубометров днем ранее.

Источник сообщил агентству Reuters, что некоторые контракты предусматривают поставку газа до наступления срока платежа, предполагая, что краны могут быть закрыты не сразу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Цена на газ