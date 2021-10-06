UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российский фрегат провел артиллерийские стрельбы в Черном море

Автор: Анастасия Рокитна

Российский фрегат "Адмирал Григорович" провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Моряки из артиллерийской установки А-190 поразили надводные цели "противника".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Вести".

Роль "противников" выполнили корабельные щиты-мишени, а также воздушные, которые представляли собой сброшенные с самолетов светящиеся авиабомбы, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Отметим, вчера корабли второго постоянного морского подразделения НАТО в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии.

В маневрах был задействован патрульный катер погранполиции "Сухуми", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО - испанский корвет ESPS Rayo, турецкий береговой тральщик TCG Edincik, корабль ВМС Болгарии BGS Shkval, румынское судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянский тральщик ITS Viareggio.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное мореРоссийская Федерация