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Российский фрегат провел артиллерийские стрельбы в Черном море

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Москва, Среда 06 октября 2021 11:02
Российский фрегат провел артиллерийские стрельбы в Черном море Фото: фрегат РФ провел артиллерийские стрельбы в Черном море (function.mil.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский фрегат "Адмирал Григорович" провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Моряки из артиллерийской установки А-190 поразили надводные цели "противника".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Вести".

Роль "противников" выполнили корабельные щиты-мишени, а также воздушные, которые представляли собой сброшенные с самолетов светящиеся авиабомбы, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Отметим, вчера корабли второго постоянного морского подразделения НАТО в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии.

В маневрах был задействован патрульный катер погранполиции "Сухуми", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО - испанский корвет ESPS Rayo, турецкий береговой тральщик TCG Edincik, корабль ВМС Болгарии BGS Shkval, румынское судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянский тральщик ITS Viareggio.

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Черное море Российская Федерация
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