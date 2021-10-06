Российский фрегат провел артиллерийские стрельбы в Черном море

Российский фрегат "Адмирал Григорович" провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Моряки из артиллерийской установки А-190 поразили надводные цели "противника".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Вести ".

Роль "противников" выполнили корабельные щиты-мишени, а также воздушные, которые представляли собой сброшенные с самолетов светящиеся авиабомбы, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Отметим, вчера корабли второго постоянного морского подразделения НАТО в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии.

В маневрах был задействован патрульный катер погранполиции "Сухуми", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО - испанский корвет ESPS Rayo, турецкий береговой тральщик TCG Edincik, корабль ВМС Болгарии BGS Shkval, румынское судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянский тральщик ITS Viareggio.