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Российский "АвтоВАЗ" отправит сотрудников в отпуск из-за нехватки деталей

Автор: Александр Белоус

Российский "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля. Исключение будет сделано только для сотрудников, отвечающих за функционирование инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа.

"АвтоВАЗ" заявляет, что отпуск был сдвинут "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Продажи "АвтоВАЗа" за январь-февраль 2022 года составили 40,4 тысяч автомобилей Lada.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Автомобильный рынок