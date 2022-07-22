Российский 1xBet, получивший лицензию в Украине, может работать с ФСБ, - InformNapalm

Журналисты утверждают, что несмотря на официальный запрет на работу в самой РФ, оператор азартных игр 1xBet все равно успешно там работает. Это подтверждается тем, что платежи данного букмекера проводят российские банки и платежные системы - такие как "Сбербанк России", "Тинькофф", "Альфа банк", Qiwi, "МТС-деньги" и другие.

Кроме того, в РФ официально работает бренд азартных игр "1хСтавка", который якобы никак не связан с 1xBet. Но исследование, которое провели волонтеры группы BraveUkraine, доказывает, что 1хBet и "1хСтавка" - одна и та же контора.

”В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипов, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Но, кроме этого, у ресурсов полностью совпадают наборы библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ на Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS-визуально почти полностью идентичны. Да еще и с одинаковыми фреймворками и библиотеками”, - говорится в расследовании.

Исходя из этого, авторы публикации пришли к выводу, что беспрепятственно работать на российском рынке без связей с силовыми ведомствами невозможно, а ”за лояльность ФСБ надо чем-то отплачивать”. А учитывая то, что по украинскому закону операторы азартных игр, получившие лицензию, должны "обеспечивать идентификацию игроков и посетителей при осуществлении деятельности в сети Интернет" посредством запроса у игроков их документов и персональных данных, 1хBet, получив лицензию в Украине, во время военной агрессии РФ против Украины, может использовать данные украинцев и передавать их российским спецслужбам.

”Российский букмекерский оператор пытается работать в Украине уже много лет и имеет большую заинтересованность в украинском рынке. К сожалению, дело тут может быть вовсе не в деньгах. Есть большая вероятность, что 1XBet больше, чем деньги, жаждет получить личные данные украинцев и прямой доступ к игрокам. Азартные игры - это риск. Люди проигрывают деньги. Часто - большие деньги. Имея базу данных людей с большими финансовыми проблемами, очень легко завербовать агентов на местах и использовать их для нужд ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) и ФСБ”, - отмечают в InformNapalm.

Напомним, ранее лоббистом получения лицензии 1xBet в Украине журналисты называли Бориса Баума, который курирует игорный бизнес в Украине и который при этом связан с российским бизнесом и крупным российским политиком - заместителем председателя Государственной думы РФ и спецпредставителем Путина Александром Бабаковым.

После скандала в украинском обществе, возникшего после решения КРАИЛ выдать лицензию российскому букмекеру, Борис Баум публично начал защищать 1xBet.