Російським військам наказано знищувати все, що робить наш народ народом, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" Меморіал жертвам Голокосту - у Дробицькому Ярі. У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч осіб. Через 80 років їх вбивають вдруге. І це робить Росія", - зазначив Зеленський.

Також президент заявив, що Менора в Дробицькому Яру, розбита російськими снарядами сьогодні, це ще одне питання до всієї єврейської громади світу про те, скільки ще злочинів проти спільної пам'яті про Голокост буде дозволено вчинити Росії українській землі.

"Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, потрапляють в укриття і лікарні, в Школи, Університети. Навіть у церкві, навіть у Меморіал жертвам Голокосту!",- констатував президент.

У своєму виступі він також підкреслив, що російські війська отримують накази знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою. 80 років тому нацисти саме так намагалися захопити Європу. Ніхто їм цього не пробачить. Буде відповідальність, так само як і 77 років тому.