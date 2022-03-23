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Российским солдатам в Украине не хватает еды, а кораблям – топлива, - Пентагон

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Среда 23 марта 2022 07:13
Российским солдатам в Украине не хватает еды, а кораблям – топлива, - Пентагон Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Российские военные имеют серьезные проблемы с обеспечением, им не хватает еды и топлива. Некоторые солдаты страдают обморожением, потому что не имеют соответствующего снаряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Также российским военным кораблям в Черном море не хватает топлива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США во время закрытого брифинга в Пентагоне 22 марта.

"Сегодня 27-й день войны, и мы продолжаем видеть, что у них проблемы с топливом и едой. Они также имеют проблемы с запасами и высокоточными боеприпасами. Эта крупная и масштабная операция, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", – сообщил чиновник Пентагона.

По его словам, у российских военных проблем с логистикой, связью и коммуникацией и даже теплой одеждой. Отдельно в Пентагоне обращают внимание на проблему с нехваткой топлива у российских военных кораблей: "У них проблемы с топливом даже на море. Они озабочены тем, как заправлять свои корабли".

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