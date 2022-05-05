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Российских оккупантов не выбили из "Азовстали". Идут тяжелые бои, - замкомандира "Азова"

Фото: российские оккупанты все еще на "Азовстали" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты до сих пор находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Их не выбили, там до сих пор идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря "24 каналу".

"Еще раз: никто никого не выбил, они (оккупанты - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал он.

Арестович заявлял о вытеснении

Напомним, сегодня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что воинам Вооруженных Сил Украины в Мариуполе удалось отбить штурм территории завода "Азовсталь". При этом он подчеркнул, что сейчас в районе завода продолжаются бои, но наши военные продолжают сдерживать превосходящие силы противника.

Отметим, что российские военные продолжают штурмовать "Азовсталь". Так, вчера командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе, где идут тяжелые кровопролитные бои.

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АзовстальМариуполь