Российских и белорусских железнодорожников исключили из Международного союза, - МИУ

В ответ на обращение Министерства инфраструктуры к 11 наиболее влиятельным организациям мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, строительства и туризма, направленное 2 марта, Международный союз железных дорог отстранил российскую и белорусскую железные дороги от участия в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ в Telegram - канале.

"Сегодня поступил официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и Белорусской железной дороги от участия в организации", - говорится в сообщении.

Запрет на участие в организации будет действовать до установления мира в Украине.

"UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные времена", - говорится в письме UIC.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) был основан в 1922 году. Он является всемирной ассоциацией торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора, объединяющего 204 организации. Штаб-квартира UIC расположена в Париже.